«الأكيلة مع الدستور».. هاشتاج للمشاركة بأطباق الإفطار الشهية طوال شهر رمضان

دشن قسم «لايف ستايل» بجريدة الدستور، هاشتاج «الأكيلة مع الدستور»، إيمانًا بأن السعادة تكمن في الأطباق التي يتم تحضيرها بحب وسط «لمة العائلة»، خاصة في ظل الحظر الجزئي الذي تشهده البلاد، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.«رمضان يحلى مع اللمة في البيت وأكلة حلوة وشرب عصير يبل الريق» هكذا يعيش المصريون، أجواء شهر رمضان الكريم وسط تجمع الأسرة بالمنزل، ولهذا تدعوكم «الدستور» وجميع قراءها لمشاركتنا وصفاتكم لتحضير وجبات الإفطار الشهية تحت هاشتاج «الأكيلة مع الدستور».