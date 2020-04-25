ألف جنيه غرامة على «نباش» بالمحلة الكبرى

زار طارق رحمى محافظ الغربية، مساء اليوم السبت، مدينة المحله الكبري، ورافقه خلالها اللواء حاتم زين العابدين، رئيس المدينة، ومحمد أبو سليم، رئيس حي ثان المحلة ونائبته؛ لمتابعة تنفيذ قرار الحظر.وشدد المحافظ خلال جولته، على الالتزام بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس "كورونا".بدأت الجولة بتفقد الميادين الرئيسية بمدينة المحلة الكبري، حيث أغلقت جميع المحال التجارية أبوابها ما عدا المحال التى تم استثنائها من قرار الحظر.وتفاجئ المحافظ خلال جولته بأحد النباشين أثناء تفقده مقالب القمامة وعلى الفور تمت مصادرة العربة الخاصة به وبطاقته الشخصية وتوقيع غرامة عليه قدرها 1000.