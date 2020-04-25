خبير عسكري: استعادة سيناء دليل تمسك مصر بحقوقها

قال اللواء حسام سويلم، الخبير العسكري، إن ذكرى تحرير سيناء، والتي توافق اليوم، تاريخية خاصة أن الدولة المصرية خاضت حروب كثيرة لاستعادة أرضها، منها حرب 1967، ومعركة 1973 التي هزمنا فيها العدو الصهيوني إسرائيل، مؤكدا أنها "دليل على أن التاريخ يعبر عن نفس".وأضاف "الخبير العسكري"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن استعادة سيناء دليل إصرار مصر وشعبها على عدم التفريض في حقوقه، مضيفًا أن الدولة المصرية هي التي استطاعت وحدها استعادة سيناء من إسرائيل التي كانت محتلة هضبة الجولان السورية والضفة الغربية وغزة، وفي الوقت الحالي تعمل على تنميتها عن طريق بناء الانفاق ومحاربة التنظيمات الإرهابية المختلفة التي حاولت السيطرة عليها لكنها اصطدمت بعزيمة أبطالها.وأوضح، أن الشعب المصري والدولة المصرية لديهم إصرار على النجاح ومكافحة الإرهاب بالرغم من المحاولات الخارجية التؤ تهدف لنشر الإحباط.