السياحة العربية تكشف تأثير كورونا على السياحة والسفر في العالم العربي

كشفت منظمة السياحة العربية في أحدث تقرير لها، صدر قبل قليل، بعد مناقشة تأثير انتشار فيروس كورونا على قطاع السياحة والسفر في العالم العربي مقدّرة بناءً على البيانات التي سُجلت في الربع الأول من العام 2020، حيث من المتوقع أن تتراجع نسبة مساهمة قطاع السياحة والسفر في الاقتصاد العربي بحوالي 126 مليار دولار أمريكي، مما يهدد خسارة حوالي 4 ملايين فرصة عمل في القطاع في العام 2020 مقارنةً بالعام 2019.وأضاف التقرير أن هناك توقعات بتراجع عدد السياح الوافدين الدوليين، فمن المتوقع تراجع إيرادات السياحة في العالم العربي بين 50 إلى 60 مليار دولار أمريكي في العام 2020 مقارنةً بالعام 2019 (مقدّرة بناءً على البيانات التي سُجلت في الربع الأول من العام 2020).وكذلك هناك توقعات بتراجع حجم الطلب على السفر في العالم العربي، فمن المتوقع أن يتراجع الطلب على السفر في العالم العربي بنسبة 47% في العام 2020 مقارنةً بالعام 2019 مما يهدد حوالي مليونين وظيفة في القطاع، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتكبد القطاع خسارة قد تبلغ 28 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة مما يؤثر سلبًا على مساهمة القطاع في الاقتصاد العربي.