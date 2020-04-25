«الديهي» مهاجمًا إعلان قطونيل: لا يمت للأخلاقيات بصلة
السبت 25/أبريل/2020 - 11:24 م
رباب الأهوانيطباعة
هاجم الإعلامي نشأت الديهي، إعلان قطونيل، قائلا: "لا يمت للأخلاقيات بصلة".
وتساءل "الديهي"، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت،: "إيه الرقاعة دي؟!".
وشدد الإعلامي نشأت الديهي، على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منوط به إيقاف هذا الإعلان فورًا الذي يحض على الرذيلة.
وتابع: "هذا الإعلان لا يمت للفن بصلة، يا جماعة عيب"، متسائلًا: "إيه الفرق بين هذا الإعلان وسما المصري وحنين حسام"، معقبًا: "لو كان الأمر بيدي لأوقفت هذا الإعلان فورًا".
وتساءل "الديهي"، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت،: "إيه الرقاعة دي؟!".
وشدد الإعلامي نشأت الديهي، على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منوط به إيقاف هذا الإعلان فورًا الذي يحض على الرذيلة.
وتابع: "هذا الإعلان لا يمت للفن بصلة، يا جماعة عيب"، متسائلًا: "إيه الفرق بين هذا الإعلان وسما المصري وحنين حسام"، معقبًا: "لو كان الأمر بيدي لأوقفت هذا الإعلان فورًا".