«الديهي» مهاجمًا إعلان قطونيل: لا يمت للأخلاقيات بصلة

هاجم الإعلامي نشأت الديهي، إعلان قطونيل، قائلا: "لا يمت للأخلاقيات بصلة".وتساءل "الديهي"، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت،: "إيه الرقاعة دي؟!".وشدد الإعلامي نشأت الديهي، على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منوط به إيقاف هذا الإعلان فورًا الذي يحض على الرذيلة.وتابع: "هذا الإعلان لا يمت للفن بصلة، يا جماعة عيب"، متسائلًا: "إيه الفرق بين هذا الإعلان وسما المصري وحنين حسام"، معقبًا: "لو كان الأمر بيدي لأوقفت هذا الإعلان فورًا".