تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل «شاهد عيان».. كشف لغز قتل هنا شيحة

يقدم لكم « الدستور » تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل شاهد عيان حيث تكشف الحلقة لغز قتل هنا شيحة.تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل شاهد عيانتبدأ أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "شاهد عيان" بأن "ندى" التي تقوم بدورها هنا شيحة مختطفة ولم تقتل، حيث تحدث عُمر "حسن الرداد" مع صديقه راجح "وليد فواز"، يخبره بأن الجثة المحترقة ليست لها، وأن ندى تعرضت لكسر ذراعها مسبقا، أثناء شهر العسل وتركيبها شرائح بارزة لم تتواجد على الجثمان المحترق غير معلوم الهوية، فضلا عثوره على دليل بموقع الجريمة، لم يتمكن البوليس من ملاحظته.قرر عُمر مع راجح، استمرار الانسياق وراء خبر وفاة ندى أمام الجميع، بإتمام الدفن والعزاء، لخداع المخطفين وإقناعهم بابتلاع الطعم من أجل إنقاذها، ويبدأ البحث عن أولى الخيوط في القضية، بينما يتذكر بداية تعرفه وحبه لزوجته.أصبح إختفاء ندى لغز عمر الخاص، حيث حصل على سجل مكالمات هاتف زوجته المفقودة، لمعرفة تفاصيل بشأنها، ليكتشف حديثها المتكرر مع صديقة تدعى علياء السكري، التي كانت آخر اسم نطقته ندى قبل وفاتها، ليحاول الوصول إليها.ومسلسل "شاهد عيان" بطولة حسن الرداد هنا شيحة وبسمة، وتأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، إنتاج ممدوح شاهين.