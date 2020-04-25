تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل «100 وش» بطولة نيللى كريم وأسر ياسين

يقدم لكم « الدستور » تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل 100 وش بطولة الفنانة نيللي كريم وأسر ياسين والمذاع على قناة الحياة خلال شهر رمضان 2020.تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل 100 وششهدت الحلقة الثانية من من مسلسل "100وش" تطورات في الاحداث بين نيللي كريم وأسر ياسين، حيث شهدت الحلقة الأولي قيام أسر ياسين بالنصب علي نيللي كريم بعدما قامت بسرقة خاتم الماس بقيمة 600 الف جنية من أحد محلات المجوهرات.وفي الحلقة الثانية وصلت نيللي كريم لأسر ياسين في محل سكنه وانتظرته حتي خرج من عماراته السكنية وظلت تصرخ وتهدده بطلب البوليس في حالة عدم أسترجاع خاتم الألماس لها، وسكتت وأنصرفت بعدما قال لها "هتجيبي البوليس تقوليلي ايه سرقة خاتم الماس وجه واحد نصب عليا فيه" ثم تركها وذهب تتتوعد لها.ذهب أسر ياسين بعد ذلك إلي نادي الجزيرة لأسترجاع عضويته وعضوية والداته بعدما سقطت منذ عدة سنوات بسبب عدم تجديدها، وقام بعد بعد ذلك بأستعراض حكايته ونصب والداتته عليه هو والداته ولذلك أصبح نصاب عبر مواقع التواصل الأجتماعي عن طريق حسابات مزيفة لبنات يخضع بها الرجال ويطالبهم بسداد اموال لها مقابل عدم ففضحهم.تذهب نيللي كريم بعد ذلك لحمادة ويجلسون معًا للتخطيط لأيقاعة في مصيدتهم وبالفعل ينجحون في أختراق تليفونه ويتعقبون خطواته، ثم ينتظرونه تحت منزله ويتعقبون تحركاته إلي ان تذهب نيللي كريم للمكان الذي يسهر فيه مع أصدقائه في أحد الملاهي الليلية وتنتهي الحلقة.مواعيد عرض مسلسل 100 وشيشار إلي أن مسلسل "100وش" بطولة أسر ياسمين ونيللي كريم ومصطفي درويش وعلا رشدي وسلوي محمد علي وحنان يوسف وإسلام إبراهيم زدنيا ماهر وشريف دسوقي ومن تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي زإخراج كاملة أبو زكري وانتاج العدل جروب، ويذاع يوميًا في تمام الساعة 7:45 علي قناة الحياة.