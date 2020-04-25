تموين الفيوم يضبط أغذية منتهية الصلاحية بمركز إطسا

كشف المهندس سيد حرزالله مدير مديرية تموين الفيوم، عن شن عدد من الحملات التموينية على الأسواق بمركز إطسا، لتشديد الرقابة التموينية على الأسواق التجارية وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية.وتم تحرير عدد من المخالفات والمحاضر المتنوعة بمركز إطسا، لدى بقالين وسوبر ماركت لحيازتهم سلع غذائية منتهية الصلاحية عبارة عن ٢٠ كيلو جبن وزن العلبة نصف كيلو، عدد ٣٠٠ قطعة كيك وبسكوت، عدد ٧٠ كيلو أرز، وجميع المضبوطات منتهية الصلاحية، وتم المرور والتفتيش على أكثر من ٢٠ نشاط تموين مختلف، ما بين مطاعم وجزارين وسوبر ماركت، وتم تحرير محاضر ضد المخالفين وتولت النيابة العامة التحقيق.