الديهي عن «الاختيار»: أفضل عمل درامى يجسد تضحيات شهداء سيناء

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه لا يمكن أن ننسى شهداء سيناء في ذكرى تحرير سيناء، ومن بينهم الشهيد أحمد صابر منسي الذي خلد اسمه بحروف من نور.وأشاد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، بمسلسل "الاختيار"، موضحًا أنه يجسد قصة حياة الشهيد أحمد صابر منسي، والإرهابي هشام عشماوي، ويجسد الفرق بين الخير والشر، وبين السيرة التي تدعو للفخر والاعتزاز، وبين السيرة التي تجلب الخزي والعار.كما بين "الديهي" أن هذا المسلسل يعد أفضل عمل درامي يعكس كم وحجم التضحيات التي ارتوت بها أرض سيناء الحبيبة.وتابع: "هذا هو العمل الحقيقي الذي أنتظره، وأتشرف أنني مصري".