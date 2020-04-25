أحمد موسى يحذر من هجوم اللجان الإلكترونية على مسلسل «الاختيار»

حذر الإعلامي أحمد موسى، من مخطط اللجان الإلكترونية للجماعة الإرهابية التي قامت بمهاجمة مسلسل "الاختيار" الذي يجسد شخصية الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي.وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الشبكة الخاصة بالتنظيم الإرهابي ادعت كذبا أن أسرة الشهيد منسي لم توافق على إذاعة المسلسل.وأكد أن أسرة الشهيد أحمد منسي وتصريحات زوجته منار خلال لقائها مع مراسل برنامج «على مسئوليتي» كشفت كذب عصابة الإخوان الإرهابية، وأن الإخوان لم يتمكنوا من النوم بعد إذاعة المسلسل، وبدأوا في إطلاق السباب في الشهر الفضيل.