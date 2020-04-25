خروج أسرة «يامن» أول مولود بمستشفى العزل بكفر الزيات (صور)

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، خروج الطفل "يامن" الملقب بـ"كورونا"، أول مولود بمستشفي العزل في كفر الزيات، بعد سلبية نتائج تحاليل والده، وتحويل والدته للمدينة الجامعية بالقاهرة بعد تحسن حالتها، وفي انتظار نتيجة آخر عينة لها.فيما أعرب الدكتور أحمد البرعي، مدير مستشفي العزل بكفر الزيات، عن فرحة الطاقم الطبي بخروجهم وتحسن حالتهم ما يعد هذا إنجازًا كبيرًا لهم ويزيد إصرارهم على مواجهة هذا الوباء اللعين، ومدي استعداداتهم لمواصلة الجهود ليل نهار للاطمئنان على حالة المصابين المتواجدين داخل المستشفي.