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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

زوجة الشهيد منسى عن «الاختيار»: حلم تحقق.. وشعرت باستعادة حقه

السبت 25/أبريل/2020 - 10:43 م
منار زوجة المنسي
منار زوجة المنسي
أحلام عبدالرحمن
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قالت منار زوجة الشهيد العقيد أحمد منسي، إن مصر لا تنسى شهداءها ويتم تكريمهم من خلال إطلاق أسمائهم على الشوارع والمدارس.

وأضافت، خلال لقائها مع مراسل برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مسلسل "الاختيار" الذي يجسد حياة زوجها، كان بمثابة حلم لأن العمل تعطل أكثر من مرة لأسباب لا يعلمها إلا الله.

وأكدت أن المسلسل يعتبر تكريما كبيرا من الدولة والقوات المسلحة لزوجها الشهيد، ويؤكد حرصهما على أن تكون سيرة شهداء مصر في كل وقت ومكان.

وتابعت أن الرئيس السيسي، لا ينسى أهالي الشهداء وحريص على الاجتماع معهم في المناسبات المختلفة، ويصدر تعليماته بالاهتمام بشئونهم.

وأوضحت أنها تقيم مع أهلها لأنها في فترة إجازة عن العمل بسبب الظروف الحالية التي تعيشها البلاد، لافتة إلى أن عائلتها متجمعة لمشاهدة المسلسل.

وأردفت: "الدموع تنزل من عيونهم دون إرادتهم، والجميع ينظرون لبعضهم البعض"، موضحة أنها تشعر بعودة حق زوجها عندما شاهدت المسلسل".

وأشارت زوجة الشهيد أحمد منسي، إلى أن حق زوجها سيستمر في استرداده زملاؤه طالما هناك تضحيات يبذلها المصريون.

واستطردت: "الرئيس السيسي تحدث عن زوجي في إحدى الاحتفالات، وأجرى مقارنة للتاريخ بين الشهيد أحمد منسى والإرهابي هشام عشماوي"، لافتة إلى أنه رئيس يخاف على شعبه.

وأكدت أن القائمين على مسلسل "الاختيار" كانوا يسألونا عن كل التفاصيل الخاصة بحياة الشهيد أحمد منسي، حتى نوع الأكل الذي كان يفضله.

ولفتت إلى أن الفنانة القائمة بدورها في المسلسل كانت قريبة منها، وتسأل عن كل شيء، مضيفة: "بعتبرها زي أختي".

ووجهت زوجة الشهيد أحمد منسى، رسالة لزوجها: "اطمن على مصر اللي إنت ضحيت عشانها".

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