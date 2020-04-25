شوقى: تطبيق اختبارات القدرات لدخول الجامعات يحتاج عامًا للإعداد

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، إنه لن يكون هناك امتحان قدرات لطلاب الثانوية العامة هذا العام.جاء ذلك ردًا علي بعض الدعوات المنتشرة علي مواقع التواصل الاجتماعي لاستبدال اختبارات الثانوية العامة باختبارات قدرات للقبول بالجامعات خوفا من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أكد الوزير أن مثل هذا الأمر يحتاج إلى أكثر من عام لإعداده، وهو من اختصاص وزارة التعليم العالي.وشدد شوقي، على أنه في حالة عدم تأدية أي طالب بالثانوية العامة الامتحانات سوف يرسب ويعيد السنة ولن يدخل أي جامعة.