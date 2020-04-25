حزب الحرية المصري يطلق مبادرة لتوعية الحوامل ضد «كورونا» بالشرقية

أطلقت أمانة المرأة، بحزب الحرية المصري بمحافظة الشرقية، مبادرة بعنوان "نظمي أسرتك وحافظي على صحتك"، للحفاظ على صحة السيدات والحوامل من تداعيات فيروس كورونا المستجد.وقالت المهندسة هبة فؤاد، أمينة المرأة بالمحافظة، إن مبادرة الحزب برئاسة مرسي أمين، جاءت من منطلق الخوف على السيدات الحوامل، من تأثير الفيروس، لافتة إلى أن المرأة الحامل تكون في حالة ضعف جسدي وقابلة للتأثر بالمرض، خاصة في ظل ذهابها للطبيب للمتابعة الدورية، أو اضطرارها للذهاب للمستشفيات في حالة الطوارئ، أو التوجه لمعامل التحاليل لإجراء الفحوصات اللازمة.وأضافت هبة فؤاد، في تصريحات صحفية خاصة لـ"الدستور"، أن المبادرة عبارة عن مقاطع فيديو "أونلاين" يتم نشرها للتوعية بعيدا عن عقد ندوات التوعية التي تتم في تجمعات، مؤكدة أن هناك خطة فاعلة لتطوير المبادرة، مثل توزيع منشورات على الأهالي، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع كل المهتمين بتنظيم الأسرة، وتنظيم لقاءات مع أطباء النساء للتوعية ودعم الحوامل.