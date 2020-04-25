تلاوات قرآنية وابتهالات على منصة الأوقاف الدعوية بداية من الاثنين

تطلق وزارة الأوقاف، من خلال إدارة الدعوة الإلكترونية باقة واسعة من التلاوات القرآنية والابتهالات الدينية لنخبة متميزة من كبار القراء والمبتهلين على منصتها الدعوية وبوابتها الإلكترونية على مدار الشهر الكريم بداية من الاثنين المقبل ٤ رمضان ١٤٤١ هـ.ويتم تسجيل هذه التلاوات والابتهالات بمعرفة وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ثم يتم بثها عبر منصة الأوقاف الدعوية وبوابتها الإلكترونية وقناتها المرئية منبر التجديد وقناتها الصوتية منبر التجديد أيضا وعبر تطبيق وعي الذي أطلقته الوزارة.وكما يتم إطلاق التلاوات على صفحة وعي التي أطلقتها الوزارة حديثا على الفيس بوك.