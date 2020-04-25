وفيات كورونا حول العالم تتجاوز الـ200 ألف

كشفت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم السبت، أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، تجاوز الـ200 ألف حالة وفاة على مستوى العالم.وأظهرت أحدث بيانات أصدرتها الجامعة الأمريكية على موقعها الرسمي، أن إجمالي عدد الحالات المصابة بـ"كوفيد- 19" تجاوز الـ2.8 مليون شخص، كما بلغ عدد الوفيات 200 ألف و698 حالة، في حين تعافى أكثر من 810 آلاف.