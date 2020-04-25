ألف رجل إطفاء يكافحون حرائق الجبال فى كوريا الجنوبية

يواصل رجال الإطفاء الكوريون الجنوبي، اليوم السبت، كفاحهم لاحتواء حريق جبلي في مدينة أندونج جنوبي شرقي البلاد والذي اندلع أمس، في الوقت الذي أعاقت فيه الرياح القوية جهود الاحتواء.وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن الحريق، الذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة بعد ظهر الجمعة، ألحق الدمار بما يقدر بـ100 هكتار من الأراضي الجبلية، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن.وأصدرت السلطات أوامر بإجلاء السكان في المناطق القريبة من الحريق وتقييد حركة المرور حول المدينة.وتم حشد حوالي 1000 من رجال الإطفاء إلى جانب 20 مروحية و40 شاحنة إطفاء لإخماد الحريق، ولا يزال سبب الحريق غير معلوم.