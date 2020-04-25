العراق: مقتل 7 من «داعش» الإرهابى خلال عملية أمنية فى ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى بالعراق، اليوم السبت، بمقتل 7 عناصر من "داعش" واعتقال ثامن خلال عملية تفتيش لقوات المديرية شمال شرق المحافظة.وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن عملية أمنية نفذتها استخبارات محافظة ديالى على أطراف بحيرة حمرين شمال شرق تمكنت خلالها من قتل سبعة عناصر من داعش.وأضاف المصدر أن العنصر الثامن أصيب وهو معتقل لدى القوات الأمنية.