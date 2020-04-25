السودان يعتزم تأسيس بورصة للذهب

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية بالسودان، أنها ناقشت اليوم السبت، إنشاء بورصة للذهب، كما قررت إلغاء كافة الإعفاءات الجمركية بغرض زيادة الإيرادات.وعقدت اللجنة اليوم، اجتماعها الثالث، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني رئيس اللجنة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بحضور الرئيس المناوب للجنة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبدالله حمدوك وأعضاء اللجنة.وقال السفير عمر مانيس، مقرر اللجنة، في تصريح صحفي: إن اللجنة استعرضت عمل اللجان الفرعية، واتخذت عددا من القرارات تمثلت في إجازة اللائحة التنظيمية لأعمال اللجنة، وتوفير كافة احتياجات المواطنين من المواد البترولية والغاز والدقيق والسلع الاستراتيجية، مشيرا إلى أن اللجنة تُطمئن المواطنين بأن هذه السلع تم توفيرها إلى ما بعد عيد الفطر.من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة السودانية، اللواء شرطة عمر عبدالماجد، في تصريح صحفي، أن لجنة مكافحة التهريب ومراقبة السلع الاستراتيجية ومكافحة الاتجار غير المقنن بالنقد الأجنبي التي شكلتها اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية من الأجهزة الأمنية المختلفة بدأت في تنفيذ خطتها، وتمكنت من ضبط أعداد كبيرة من المواد السلعية المدعومة المهربة إلى خارج البلاد متمثلة في السكر والدقيق والمواد البترولية.وأشار إلى أن اللجنة تمكنت من خلال الفرق التي شكلتها من ضبط حركة النقد الأجنبي غير المقنن، وفتح بلاغات لكل المتعاملين في خارج الإطار المصرفي والقانوني، موضحا أن اللجنة ضبطت أكثر من نصف مليون دولار ومبالغ كبيرة من العملات الأخرى.