لافروف: نأمل أن يناقش مجلس الأمن هذا العام ملف الاستقرار العالمي

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عن أمله في أن تعقد القمة الخاصة بالخمسة أعضاء الدائمين داخل مجلس الأمن الدولي (روسيا والمملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة وفرنسا)، خلال العام الجاري؛ في سبيل بحث مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالاستقرار العالمي.وقال لافروف - في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم السبت: "نعمل حاليًا مع زملائنا على هذه القمة، حيث يجب أن تتناول النهج الأوسع من أجل ضمان الاستقرار الاستراتيجي والأمن العالمي".. مُعربًا عن أمله في أن تعقد القمة هذا العام وأن تأتِ ثمارها لصالح المجتمع العالمي بأسره.وأشار كبير الدبلوماسيين الروس، إلى أن فكرة عقد القمة قد اقترحها من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتى يتمكن الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن من تحقيق مسؤوليتهم الخاصة وفقًا لميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على السلم والأمن على مستوى العالم.