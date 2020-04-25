تطهير وتعقيم محيط المدينة الشبابية بأبي قير للوقاية من «كورونا»

أجرى حى ثان المنتزه بالإسكندرية، برئاسة الدكتور ياسر الجندي رئيس الحي، اليوم السبت، تطهير وتعقيم محيط المدينة الشبابية بأبي قير المخصصة للحجر الصحي لفترة لنقاهة لمصابي فيروس كورونا والمخالطين، بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية بالإسكندرية.جاء ذلك بتواجد ممثلي الإدارات المعنية بالحي، ضمن إجراءات الوقائية الإحترازية لتجنب إنتشار فيروس كورونا، وللحفاظ على الصحة العامة، في ظل توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة الاهتمام برفع درجة الاستعداد القصوى.يذكر أن مقر العزل الصحي بالمدينة الشبابية يستقبل الحالات المستقرة والتي تحولت نتائج فحوصاتهم إلى سلبية لحين التأكد من تماثلهم الكامل للشفاء، لتخفيف الضغط على مختلف مستشفيات العزل الرئيسية.