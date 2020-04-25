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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

«معلم الإنسانية».. «جمال» يطرح مبادرة لمساعدة الطلاب

السبت 25/أبريل/2020 - 10:11 م
جمال عبد المنعم
جمال عبد المنعم
أريج الجيار
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على الرغم من بلوغه سن المعاش، فإن مسيرته الإنسانية لم تنقطع، فما زال يواصل تنفيذ ما يؤمن به دائمًا، من أجل تحقيق حلمه في أن يصبح المجتمع مؤمنا بقيمة التطوع، وإعطاء الشيء دون انتظار المقابل.

الأستاذ جمال عبد المنعم، المدير السابق لمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بحلوان، طرح مبادرة جديدة يعتزم تنفيذها بصحبة مجموعة من خيرة المُعلمين بالقاهرة، ويأمل في تعميمها بكل ربوع مصرنا الحبيبة.

يقول عبدالمنعم: "كل طالب من كلية الهندسة يأخذ خمسة طلاب من الثانوي ويعلمه باستخدام الآلة في كل من حل المعادلات ورسم المنحنيات والنهايات والتكامل والتعليم، وتجارب الكيمياء والفيزياء على اللاب، من أجل إعادة القيم للبلد، وأن يكون كل شخص لديه دور إيجابي، ساعيا للتبادل الفكري والثقافي بين الطلاب".

لم يتوقف عبدالمنعم عن تنفيذ المبادرة، بل بادر في الاتفاق مع مجموعة من المدرسين أصدقائه على قيام كل شخص منهم بالتواصل مع من يعرفه من طلبة كلية الهندسة في مختلف الجامعات حتى يتواصلوا مع طلبة الثانوية العامة، وبالفعل تم التواصل مع أكثر من 20 طالبا وكانوا مرحبين بالفكرة وسعداء بها ونفذوا على الفور مع عدد من طلبة الثانوية العامة من خلال شرح مبسط لهم، وذلك مثلما ذكر في حديثه مع "الدستور".

محمود السيد، طالب في الصف الثالث الثانوي، يقول: "سعادتنا لا توصف بسبب مبادرة الأستاذ عبدالمنعم،  فتواصل الأجيال  مع طلبة كلية الهندسة جعلهم يصبحون لنا بمثابة المراجع التي نشتريها من المكتبات وبدلا عن الدروس الخصوصية".

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