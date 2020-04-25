فلسطين: 36 حالة حصيلة وفيات جاليتنا بكورونا فى أمريكا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، وفاة فلسطيني (60) عاما في مدينة باترسون نيوجرزي، بسبب فيروس (كورونا) المستجد، ليبلغ بذلك عدد وفيات الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية 36 حالة وفاة.وقالت وزارة الخارجية - في تقرير أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم - إن هذه الحالة هي ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا تسجل اليوم في صفوف جاليتها بالولايات المتحدة، كما تم تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ما يرفع عدد الإصابات إلى 641 إصابة حتى اللحظة.يشار إلى أن عدد الإصابات بين صفوف الجالية الفلسطينية في العديد الدول، ارتفع إلى 1071 إصابة، بينهم 54 حالة وفاة، فيما سجلت 301 حالة تعافٍ.