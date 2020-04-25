«ميونخ» يبيع 100 ألف قناع وجه لمكافحة كورونا

أعلن نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم السبت، عن بيع أكثر من 100 ألف قناع وجه في اليوم الأول لطرحها عبر الإنترنت، ضمن مساهمة النادي البافاري في مكافحة فيروس كورونا المستجد.وجاءت هذه الخطوة كمساهمة من جانب بايرن ميونخ في المبادرة الخيرية التي دشنها ثنائي الفريق ليون جوريتسكا وجوشوا كيميتش تحت عنوان "نحن نركل كورونا".وأوضح بايرن ميونخ في بيانه، "بسبب الطلب المرتفع نرجو منكم أن تتفهموا أن وقت التسليم سيطول قليلا".ويباع قناع الوجه للأطفال بمبلغ 95ر5 يورو، فيما تباع العبوة التي تحتوي على ثلاثة أقنعة بـ95ر14 يورو، فيما يباع قناع الوجه للكبار بـ95ر6 يورو والعبوة التي تحتوي على ثلاثة أقنعة بـ95ر17 يورو، وسيتم توجيه عائدات البيع لمبادرة "نحن نركل كورونا".