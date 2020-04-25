محمد المعتصم يكتب: يوميات رمضان .. الاختيار ومحمد رمضان.. واعلان البوكسرات





الاختيار .. الفاتحة لمنسي

الاختيار.. ظهور ياسر على ذكرنا بالأيام الغبرة





الانتقادات التى وجهت لأداء شيرين عبد الوهاب في الاعلان والإدعاء بعدم فهم كلمات الأغنية فيه شيء من المبالغة والمطالبة بكتابة الكلمات فيه أفورة .. عن نفسي سمعت الأغنية وفهمت جملتين ع الأقل







الفتوة .. مازلت عند رأئي ان مشكلة المسلسل الحقيقية انهم كتبوا 1850 على التيتر كتاريخ للاحداث وقتها ما كانش فيه جيم يعمل عضلات للفتوات ولا محمد الصغير يحدد لهم الدقن ولا بوتكس وفيلرات







الفتوة .. كتابة المسلسل حلوة







فرصة تانية .. الخناقة اللي حصلت عقب هروب أحمد مجدي كانت لذيذة قوي .. خاصة لما أشرف زكي اتنرفز على أهل العريس وقال لواحد منهم ولد احترم نفسك .. كنت حاسس ان الشاب لو زود في الكلام كان أشرف زكي هيقوله اتلم ياد ده انا النقيب







رجالة البيت .. أحمد فهمي لسه ما جاش













عمر ودياب.. "أمح الدولي" هو بركة المسلسل .. كنت خايف ليقولهم فين كهربا











الاختيار .. لمثل هذه الأعمال العظيمة وجدت الدراماالاختيار.. وضع أسماء الأبطال الحقيقيين على تيتر المسلسل لافتة مشرفةالاختيار.. موسيقى تامر كروان الجندي المجهول في العملالاختيار .. كل مؤلفي دراما رمضان ومخرجيها أشاهد أعمالهم بعقلى، لكن باهر دويدار وبيتر ميمي بـ قلبيالاختيار .. حتى ظهور الاعلامي خالد أبو بكر كان مميزاالاختيار .. مصر بقت حلوة من بعد ما سيبتها ومشيت يا هشام ( محمد رجب )الاختيار .. التفاصيل التى أمسك بها أحمد العوضى شخصية هشام عشماوي وطريقة الكلام ومخارج الألفاظ والوجه الغاضب باستمرار تؤكد أنه ممثل عظيمالاختيار.. مشهد دفن الجنود وجع قلبيالاختيار .. انعام سالوسة شبه كل الأمهات والستات المصرية العظيمةالاختيار .. مسلسل بموسم رمضاني كاملالبرنس .. كلمة السر في النجاح ستكون " محمد سامي"البرنس .. محمد رمضان ممثل جيد لكنه يظلم نفسه بالمبالغة في نمبر 1البرنس .. لو لم يتدخل رمضان في السيناريو في بقية الحلقات ستعود شعبية رمضان كما كانتالبرنس .. نور في مشهد مواجهة شقيقها بالسرقة وهي بتقوله" انت تسرق اختك؟" فكرتني بنفس الأداء في فيلم ظرف طاريء عندما واجهت السائق " انت تكدب علي"الفتوة .. مي عمر اتخطفت الحمد للهالفتوة .. صورة القاهرة زمان بديعةفرصة تانية .. تختلف على أداء ياسمين صبري لكن ان أحمد مجدي يخونها مع أيتن عامر ده بينقل المسلسل من خانة الأعمال الاجتماعية الي ساحة " الخيال العلمي "فرصة تانية .. مخرج المسلسل محتاج يروح طواريء أي مستشفي الفجر علشان يشوف اللي بيخرجوا من حوادث بيبقى شكلهم ازايفرصة تانية .. ياسمين صبري لو دخلت مستشفي " علاء التونسي" مش هيتعمل لها ميك اب كده وهي لسه فى سرير المستشفيرجالة البيت .. أكرم حسني بدأ يشد المسلسلرجالة البيت .. ويزو لازم تعرف ان الرهان على ايفيه الجسم التخين خلص من بدريعمر ودياب .. مشهد كرة السلة اعادة انتاج لمشهد قدمه محمد عبد الرحمن " توتة" في الواد سيد الشغال السنة اللي فاتتفلانتينو.. وجود عادل امام أمر جيد حتى لو لم يضحكنيفلانتينو .. رانيا محمود ياسين ما بتخلفش ووفاء صادق مطلقة وبيكراش عليها مدرس من دور عيالهاتابعوا الكود المرصود ع الراديو 9090 محمد نشأت وياسمين دياب عاملين شغل حلو فيه" يمكن سيبت الفلاشة عند الغندورةالغندورة ده قديم قوي .. اسمها الكراشعلى أيامنا الكراش د كانت مياه غازية " . ( أحمد صيام .. سلطانة المعز)اعلانات .. استمرار ظهور العسيلي في اعلانات البنك له معني واحد ان العسيلي عليه مديونية والبنك بيعمل مقاصة ببقية حقهاعلانات .. بهاء سلطان مطرب موهوب جدا لكن للاسف ظهر في اعلان مع حد واخدها مرمةاعلانات .. اعلان حسين الجسمي ينتمي للـ نوستاليجيا .. كفاية انه فكرنا بزمن "الأحضان" الجميلاعلانات .. كورونا والقعدة في البيت غيرت أشياء كثيرة .. عندك مثلا السنة اللي فاتت كانت فيه موديل زي القمر بترقص على " هالله هالله ع الفانلة" وكانت مبوظة أعصاب المشاهدين .. في عام كورونا أعصاب الممثلين هي اللي باظت ولقينا ممثلة مركزة مع بوكسرات ابن الجيراناعلانات .. القعدة في البيت بتتعب الأعصاب .. لذلك اقترح اننا نوزع زيت خروع ع اللي هيعملوا الاعلاناتاعلانات .. أنا في حيرة شديدة الصراحة من بعد مشاهدة اعلانات الملابس الداخلية .. أيهما أسوأ الإعلان أم منتجات الشركة ؟؟دعاء اليوم: ربنا يرحمك يا منسى