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السبت 25 أبريل 2020 الموافق 02 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد المعتصم يكتب: يوميات رمضان .. الاختيار ومحمد رمضان.. واعلان البوكسرات

السبت 25/أبريل/2020 - 10:08 م
محمد المعتصم
محمد المعتصم
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الاختيار 1 موعد مسلسل الاختيار الحلقة الاولى على قناة اون ON للنجم ...

الاختيار .. الفاتحة لمنسي
الاختيار .. لمثل هذه الأعمال العظيمة وجدت الدراما
الاختيار.. وضع أسماء الأبطال الحقيقيين على تيتر المسلسل لافتة مشرفة
الاختيار.. موسيقى تامر كروان الجندي المجهول في العمل
الاختيار .. كل مؤلفي دراما رمضان ومخرجيها أشاهد أعمالهم بعقلى، لكن باهر دويدار وبيتر ميمي بـ قلبي
الاختيار .. حتى ظهور الاعلامي خالد أبو بكر كان مميزا
الاختيار .. مصر بقت حلوة من بعد ما سيبتها ومشيت يا هشام ( محمد رجب )
الاختيار .. التفاصيل التى أمسك بها أحمد العوضى شخصية هشام عشماوي وطريقة الكلام ومخارج الألفاظ والوجه الغاضب باستمرار تؤكد أنه ممثل عظيم
الاختيار.. مشهد دفن الجنود وجع قلبي
الاختيار .. انعام سالوسة شبه كل الأمهات والستات المصرية العظيمة
الاختيار .. مسلسل بموسم رمضاني كامل
الاختيار.. ظهور ياسر على ذكرنا بالأيام الغبرة
تصريحات عابرة للدول... قائمة أزمات شيرين عبد الوهاب | مي فهمي | في ...

الانتقادات التى وجهت لأداء شيرين عبد الوهاب في الاعلان والإدعاء بعدم فهم كلمات الأغنية فيه شيء من المبالغة والمطالبة بكتابة الكلمات فيه أفورة .. عن نفسي سمعت الأغنية وفهمت جملتين ع الأقل
مسلسل البرنس الحلقة 1 الاولى شاهد التفاصيل - الصفحة العربية

البرنس .. كلمة السر في النجاح ستكون " محمد سامي"
البرنس .. محمد رمضان ممثل جيد لكنه يظلم نفسه بالمبالغة في نمبر 1
البرنس .. لو لم يتدخل رمضان في السيناريو في بقية الحلقات ستعود شعبية رمضان كما كانت
البرنس .. نور في مشهد مواجهة شقيقها بالسرقة وهي بتقوله" انت تسرق اختك؟" فكرتني بنفس الأداء في فيلم ظرف طاريء عندما واجهت السائق " انت تكدب علي"
الفتوة .. مازلت عند رأئي ان مشكلة المسلسل الحقيقية انهم كتبوا 1850 على التيتر كتاريخ للاحداث وقتها ما كانش فيه جيم يعمل عضلات للفتوات ولا محمد الصغير يحدد لهم الدقن ولا بوتكس وفيلرات
ياسر جلال لـ"مصراوي": انتهينا من "الأكشن" في "الفتوة" قبل ظه | مصراوى

الفتوة .. مي عمر اتخطفت الحمد لله
الفتوة .. صورة القاهرة زمان بديعة
الفتوة .. كتابة المسلسل حلوة
مسلسل فرصة تانية الحلقة 3 الثالثة

فرصة تانية .. تختلف على أداء ياسمين صبري لكن ان أحمد مجدي يخونها مع أيتن عامر ده بينقل المسلسل من خانة الأعمال الاجتماعية الي ساحة " الخيال العلمي "
فرصة تانية .. مخرج المسلسل محتاج يروح طواريء أي مستشفي الفجر علشان يشوف اللي بيخرجوا من حوادث بيبقى شكلهم ازاي
فرصة تانية .. ياسمين صبري لو دخلت مستشفي " علاء التونسي" مش هيتعمل لها ميك اب كده وهي لسه فى سرير المستشفي
فرصة تانية .. الخناقة اللي حصلت عقب هروب أحمد مجدي كانت لذيذة قوي .. خاصة لما أشرف زكي اتنرفز على أهل العريس وقال لواحد منهم ولد احترم نفسك .. كنت حاسس ان الشاب لو زود في الكلام كان أشرف زكي هيقوله اتلم ياد ده انا النقيب
مسلسل رجالة البيت الحلقة 1 الاولي

رجالة البيت .. أكرم حسني بدأ يشد المسلسل
رجالة البيت .. ويزو لازم تعرف ان الرهان على ايفيه الجسم التخين خلص من بدري
رجالة البيت .. أحمد فهمي لسه ما جاش


قنوات ومواعيد عرض مسلسل "عمر ودياب" لعلي ربيع ومصطفى خاطر في رمضان ...

عمر ودياب .. مشهد كرة السلة اعادة انتاج لمشهد قدمه محمد عبد الرحمن " توتة" في الواد سيد الشغال السنة اللي فاتت
عمر ودياب.. "أمح الدولي" هو بركة المسلسل .. كنت خايف ليقولهم فين كهربا

فلانتينو الحلقة 2.. الليلة عرض مسلسل فلانتينو الحلقة الثانية عبر ...

فلانتينو.. وجود عادل امام أمر جيد حتى لو لم يضحكني
فلانتينو .. رانيا محمود ياسين ما بتخلفش ووفاء صادق مطلقة وبيكراش عليها مدرس من دور عيالها
تابعوا الكود المرصود ع الراديو 9090 محمد نشأت وياسمين دياب عاملين شغل حلو فيه
" يمكن سيبت الفلاشة عند الغندورة
الغندورة ده قديم قوي .. اسمها الكراش
على أيامنا الكراش د كانت مياه غازية " . ( أحمد صيام .. سلطانة المعز)
اعلانات .. استمرار ظهور العسيلي في اعلانات البنك له معني واحد ان العسيلي عليه مديونية والبنك بيعمل مقاصة ببقية حقه
اعلانات .. بهاء سلطان مطرب موهوب جدا لكن للاسف ظهر في اعلان مع حد واخدها مرمة
اعلانات .. اعلان حسين الجسمي ينتمي للـ نوستاليجيا .. كفاية انه فكرنا بزمن "الأحضان" الجميل
اعلانات .. كورونا والقعدة في البيت غيرت أشياء كثيرة .. عندك مثلا السنة اللي فاتت كانت فيه موديل زي القمر بترقص على " هالله هالله ع الفانلة" وكانت مبوظة أعصاب المشاهدين .. في عام كورونا أعصاب الممثلين هي اللي باظت ولقينا ممثلة مركزة مع بوكسرات ابن الجيران
اعلانات .. القعدة في البيت بتتعب الأعصاب .. لذلك اقترح اننا نوزع زيت خروع ع اللي هيعملوا الاعلانات
اعلانات .. أنا في حيرة شديدة الصراحة من بعد مشاهدة اعلانات الملابس الداخلية .. أيهما أسوأ الإعلان أم منتجات الشركة ؟؟
دعاء اليوم: ربنا يرحمك يا منسى

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