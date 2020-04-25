المرصد السورى: اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا في مدينة الباب



كما تشهد المنطقة عمليات تهريب بشر إلى تركيا عبر اجتياز مناطق سيطرة تلك الفصائل.

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات بالأسلحة الرشاشة قرب السكن الشبابي في مدينة الباب بين مجموعات من فصيل السلطان مراد الموالية لتركيا، ما أدى إلى إصابة عنصر على الأقل، تزامنا مع استنفار عناصر الفصائل الموالية لتركيا بالقرب من معبر "أبوالزندين".كان قد رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 18 أبريل، استمرار الفصائل الموالية لتركيا في تهريب البضائع إلى مناطق نفوذ "قسد"، حيث دخلت نحو 20 شاحنة من معبر عون الدادات بريف حلب الشمالي الشرقي، محملة بالبضائع والمواد الغذائية إلى مدينة منبج.وتسيطر الجبهة الشامية والفرقة التاسعة والفرقة الأولى على المنطقة الحدودية التي تفصلها عن مناطق نفوذ "قسد"، فيما تشرف الجبهة الشامية على صفقات إدخال المحروقات إلى مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب عبر معبر عون الدادات.