أحمد موسى يهنئ المصريين بعيد تحرير سيناء (فيديو)

هنأ الإعلامي أحمد موسى المصريين بعيد تحرير سيناء، قائلًا: «بلدنا رجعت وأصبح كل شبر تحت السيادة المصرية».وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «ما كان هذا ليحدث لولا الحرب التي قام بها المصريون على كل الجبهات».وأضاف موسى، أن الرئيس الأسبق الراحل محمد أنور السادات رفع العلم المصري على كامل سيناء باستثناء طابا يرافقه الرئيس الأسبق ونائبه في ذلك الوقت محمد حسني مبارك.وأشار إلى أن الرئيس الأسبق مبارك رفع العلم المصري على طابا لتصبح هي وكل سيناء كاملة تحت السيادة المصرية.وأكد موسى أن الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي قام بتنمية سيناء وأقام المشاريع الكبرى مثل تحلية المياه ومجمع للرخام وإنشاء الأنفاق والمدن الجديدة والتجمعات الزراعية والسكنية ومطار البردويل وتطوير مطار العريش وغيرها من المشاريع بتكلفة 600 مليار جنيه.