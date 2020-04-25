لبنان يمدد تعليق جلسات المحاكم حتى 4 مايو المقبل بسبب كورونا

قررت وزيرة العدل اللبنانية، ماري كلود نجم، استمرار تعليق جلسات المحاكم في عموم لبنان حتى 4 مايو المقبل، خشية انتشار فيروس كورونا وتفشيه.وأصدرت وزيرة العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبود، بيانا مشتركا، مساء اليوم، أكدا فيه أن تمديد تعليق الجلسات في كافة المحاكم والدوائر القضائية يأتي في ضوء قرار الحكومة بتمديد حالة التعبئة العامة الصحية حتى 10 مايو المقبل، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.يذكر أن حالة التعبئة العامة التي أُعلنت في لبنان منذ 15 مارس الماضي، تتضمن تدابير بمنع التجول في الشوارع والطرق، وتعليق حركة الطيران وإغلاق المطار والموانئ البحرية والمنافذ الحدودية البرية والمؤسسات والإدارات العامة والمدارس والجامعات والشركات والمؤسسات وكافة أماكن التجمعات.وسبق وأصدر وزير الداخلية اللبناني، محمد فهمي، في وقت سابق من اليوم، قرارا بتوسيع دائرة استثناءات العمل، لتشمل المصانع وبعض المؤسسات والأنشطة التجارية، بعد أن كان العمل يقتصر على متاجر بيع المواد الغذائية والمطاحن والمخابز والمستشفيات والصيدليات.وسُجلت في لبنان حتى الآن 704 حالات إصابة بفيروس كورونا، إلى جانب وفاة 24 شخصا جراء إصابتهم بالفيروس.