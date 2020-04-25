إزالة 132 حالة تعدِ على أراضِ زراعية وأملاك دولة بدمياط

تحركت حملة تحت إشراف اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد بدمياط، وإبراهيم نصير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، ومجدى خاطر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، وياقوت ورد رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.وأسفرت الحملة عن إزالة حالة بناء بالمخالفة بمدينة عزبة البرج على مساحة ٨٥ متر مربع، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدِ على أرض زراعية بكفر سعد عبارة عن أعمال حفر تمهيدًا لبدء عمل خرسانة على مساحة ١٢٠ م٢، وكذلك عدد ٤ حالات تعدِ على أراضى زراعية لمكامير فحم على مساحة ٦٠٠ م٢ بكفر البطيخ، ليصل إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها خلال الفترة الماضية بكافة المراكز والمدن ١٣٢ حالة على مساحة ٢٠٦٨٣ متر مربع.