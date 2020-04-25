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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية: إزالة 617 حالة تعد على أراضي الدولة حتى الآن

السبت 25/أبريل/2020 - 09:18 م
طارق رحمي
طارق رحمي
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن حصيلة الإزالات التي جرى تنفيذها لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بلغت 617 حالة بمدن ومراكز المحافظة، خلال الفترة من 16 مارس الماضي وحتى اليوم السبت، بالتنسيق مع قوات الأمن بالمحافظة.

أكد محافظ الغربية، استمرار حملات الإزالة لردع المعتدين على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف والعشوائي دون ترخيص، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بالتعامل بكل حزم مع التعديات وإزالتها على الفور.

ومن جهته أوضح المهندس علي عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة، أنه تم إزالة 342 حالة تعد على أرض زراعية بمساحة 18 فدانا و10 قراريط و12 سهما، كما تم إزالة 179 مخالفة بناء على مساحة 27،063 متر مربع.

وذكر اللواء شاكر يونس السكرتير العام، أن إجمالي الإزالات للتعديات على أراضي أملاك الدولة، بلغت 96 حالة على مساحة 6830،5 متر مربع، شملت إزالة 12 حالة تعد على أملاك الوحدات المحلية على مساحة 938،5 متر مربع، و26 حالة تعد على أملاك نهر النيل على مساحة 1809 متر مربع، و46 حالة تعد على أملاك الري، و12 حالة تعد على أملاك الأوقاف.

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