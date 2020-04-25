الكنيسة تحتفل بعيد «أحد توما» غدا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الأحد 26 أبريل بعيد أحد توما، وهو واحد من الأعياد السيدية الصغرى، ومن المقرر أن تقام القداسات غدًا بالكنائس دون حضور شعب قبطي نظرًا للظروف الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.وأحد توما له عدة تسميات في الكنيسة القبطية فيسمى أحد توما، وأحد الحدود، والأحد الجديد، وهي تسميات خاصة به حيث إنه أول أحد في العهد الجديد، الذي فيه ظهر السيد المسيح للتلاميذ ومعهم توما بينما كانوا مجتمعين في العلية الأحد الأول بعد أسبوع من القيامة.ورتب الرسل الأطهار أن تحتفل الكنيسة بتذكار هذا الظهور، كما أنه هو الأحد الجديد الذي ظهر فيه السيد المسيح لتوما، ذلك التلميذ الذي بحسب الكنيسة أعطى بشكه البرهان القاطع على قيامة السيد المسيح.وتحتفل حاليًا وعلى مدار 50 يومًا مُتصلة، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة، وهي فترة تمنع خلالها الكنيسة الصوم تمامًا، وتتميز بالنغمات المُفرحة والتي تستخدم في تلاوة الصلوات والنصوص الدينية، بالإضافة إلى سيطرة اللون الأبيض على المشاهد داخل الكنائس المُغلقة حاليًا، في إطار مؤازرة الدولة في حربها ضد انتشار فيروس كورونا.