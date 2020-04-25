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السبت 25 أبريل 2020 الموافق 02 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

قائمة المسلسلات والبرامج على منصة watch it رمضان 2020

السبت 25/أبريل/2020 - 09:10 م
watch it
watch it
أمير محمد خالد
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تقدم منصة watch it خلال موسم رمضان مجموعة متنوعة وكبيرة من الأعمال الدرامية إضافة إلى البرامج ومن خلال الاشتراك فيها توفر للمشاهدين عدد كبير من المسلسلات من الدرامية بدون فواصل إعلانية كما توفر مجموعة من البرامج المتنوعة والمميزة. 

قائمة المسلسلات والبرامج على منصة watch it رمضان 2020


مسلسلات watch it خلال رمضان:

مسلسل "ليالينا" بطولة غادة عادل وإياد نصار وخالد الصاوي وصابرين، مسلسل "100 وش" بطولة نيللي كريم وأسر ياسين، مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبير، مسلسل "عمر ودياب" بطولة مصطفي خاطر وعلي ربيع، مسلسل "فرصة ثانية" بطولة ياسمين صبري وهبة مجدي وأحمد مجدي.

ويأتي من على رأس أهم الأعمال مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي، ومسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف وأحمد وفيق وناهد السباعي، ومسلسل "الفتوة "بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسني ومي عمر، ومسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان وأحمد زاهر ونجلاء بدر.
كما تعرض االمنصة مسلسل "فلانتينو" بطولة الزعيم عادل إمام ودلال عبدالعزيز، ومسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبدالعزيز وشريف منير وكريم فهمي، ومسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج وخالد النبوي ومحمود حميدة، ومسلسل "رجالة البيت" بطولة اكرم حسني واحمد فهمي وبيومي فؤاد.

برامج watch it خلال رمضان:

برنامج "الشيف ومفيدة" تقديم الإعلامية مفيدة شيحة والشيف شربيني، برنامج "الدنيا بخير" تقديم الإعلامية لمياء فهمي، برنامج "قلوب عامرة" بطولة ناديية عمارة، وبرنامج "علي أبواب الفتن" بطولة مصطفي حسني"، برنامج "الطريق إلى الله" بطولة محمد مهنا، برنامج "الإمام الطيب" للشيخ أحمد الطيب، برنامج "باب رزق" بطولة يسري الفخراني.

وياتي على رأس برامج الترفيه برنامج crazy taxi بطولة الفنان الشاب إبراهيم السمان وبرنامج "اختراع خورشيد" بطولة يارا الجندي بالاشتراك مع سليم عبدالرازق.

يشار إلى أن فريق منصة watch it يعمل على إضفاء الطابع التشويقي من خلال العروض المستمرة خاصة الشعب المصري خلال شهر رمضان المبارك، حيث تعمل شركات الهواتف النقالة على التعاون مع المنصة وتخفيف الأسعار على عملائها.

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