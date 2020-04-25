أحمد السقا ونيللي كريم يتبرعان بـ 100 ألف جنيه لصالح 57357





أحمد السقا ونيللي كريم يتبرعان بـ 100 ألف جنيهًا لصالح 57357



وبلغت قيمة تبرع النجمان 100ألف جنيه، وذلك لصالح مستشفى السرطان 57357، وهي فقرة ثابتة طوال الشهر حيث يقوم السق وضيفة بالتبرع بقيمة 100 ألف جنيه، لصالح إحدى المؤسسات الخيرية.



تفاصيل الحلقة الثانية من برنامج اغلب السقا وبلغت قيمة تبرع النجمان 100ألف جنيه، وذلك لصالح مستشفى السرطان 57357، وهي فقرة ثابتة طوال الشهر حيث يقوم السق وضيفة بالتبرع بقيمة 100 ألف جنيه، لصالح إحدى المؤسسات الخيرية.



ونافست نيللي كريم، السقا، في العديد من الفقرات والتي اعتمد أغلبها على سرعة البديهة واجتازها السقا بمهاراة كبيرة خلال الحلقة.



طلب غريب من السقا لنيللي في بداية الحلقة



فاجأ الفنان أحمد السقا، الفنانة نيللي كريم، في بداية الحلقة بطلب غريب وذلك عندما طلب منها أن تقوم بحركة "البربشة"، والتي تنفذها في أغلب أعمالها الفنية، وذلك وسط تفاعل كبير من الجمهور معها.



نيللي تسقط في فخ "الأفيش" بسبب عادل إمام وهنيدي



وكانت فقرة "حرب الأفيش"، هي الأسرع والتي سقطت فيها نيللي كريم ضحية لسرعة أحمد السقا، وذلك بسبب الفنان عادل إمام، والفنان محمد هنيدي، بسبب فيلم الأخير "يوم مالوش" لازمة"، وفيلم "بوبوس" للزعيم.



نيللي كريم والبالية



واستخدمت نيللي كريم، خبرتها في الرقص على البالية في إحدى فقرات البرنامج وتغلبت فيها على السقا الذي قفز قبل نهاية الفقرة لتحسم النقاط لنيللي كريم.



فوز أحد المتسابقين بمبلغ 100 ألف جنيه

وخلال الحلقة فاجأت الفنانة اللبناية رزان مغربي، أحد المتسابقين بالإسماعيلية بفوزه بمبلغ قدره 100 ألف جنيه، وهي الفقرة الثابتة في البرنامج.



وانتهت الحلقة بفوز الفنان أحمد السقا، على نيللي كريم، وذلك بعد العديد من المنافسات بينهما والتي لم تستطع الفوز سوى بفقرتين فقط.



تبرع الفنان أحمد السقا، والفنانة نيللي كريم، في نهاية حلقة برنامج "اغلب السقا"، والمذاع عبر فضائية mbc مصر.