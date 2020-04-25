مصابان في حادث تصادم أتوبيس نقل عام بسيارة ملاكي في الإسكندرية

وقع حادث تصادم بين أتوبيس نقل عام بسيارة ملاكي بالطريق الصحراوي في الإسكندرية، مما أسفر عن إصابة شخصين، وقررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول الحادث.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي أمام مدخل قرية قشوع بطريق إسكندرية - القاهرة الصحراوي.وانتقل مأمور وضباط مباحث القسم وقوات إدارة المرور رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين تصادم أتوبيس نقل عام رقم "س ون- 1695"، وسيارة ملاكي رقم س ع أ – 6186.أسفر الحادث عن إصابة شخصين بكدمات وجروح وتم نقلهما إلى المستشفى الرئيس الجامعي لتلقي العلاج اللازم، ورفع الأتوبيس والسيارة وإعادة فتح الطريق والتعامل مع الاختناق المروري الناجم عن الحادث، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.