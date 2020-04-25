«نيويورك بوست»: وفاة كيم يونج زعيم كوريا الشمالية

أفادت مصادر أمريكية، مساء اليوم، بورود أنباء عن وفاة زعيم كوريا الشمالية كيم يونج بعد أيام من إجراء عملية جراحية في القلب سببت له مضاعفات صحية قوية.ونقلت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، تصريحات نائبة رئيس شبكة HKSTV التليفزيونية في هونج كونج المدعومة من الصين، حيث قالت إن رئيس كوريا الشمالية توفي إثر أعراض العملية الجراحية التي خضع لها، وفق قناة «الحرة».وأشارت «نيويورك بوست» إلى تقارير غير مؤكدة لمسئول صيني في الحزب الحاكم بأن كيم فارق الحياة بسبب عملية قلب فاشلة.وكشفت مصادر أمريكية، في وقت سابق، عن أن الصين أرسلت إلى كوريا الشمالية فريقًا من الأطباء للإشراف على الوضع الصحي لكيم يونج الذي دخل في غيبوبة بعد إجراء عملية قلب معقدة.