الخط الساخن للسياحة يتلقى 200 شكوى من العاملين بالقطاع

اعلنت وزارة السياحة والآثار أنه خلال الأسابيع الأولى من تفعيل الخط الساخن الخاص بتلقي آراء وشكاوى واستفسارات العاملين بالقطاع السياحي من خلال الرقم ١٩٦٥٤، تلقى الخط ما يقرب من ٢٠٠ شكوى معظمها يخص مستحقات العاملين فى القطاع السياحي.وقد قامت وزارة السياحة والآثار بالانتهاء من بحث وحل أكثر من ١٠٠ شكوى، وقامت الفنادق محل الشكوى الالتزام بدفع مستحقات كافة العاملين بها، وتقوم الوزارة حاليا بالنظر فى باقي الشكاوى تمهيدا لحلها.وفى ذات السياق، عقدت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة اجتماعا لمتابعة آخر مستجدات تفعيل الخط الساخن، مؤكدة أهمية الدور المحورى لهذا الخط ووصفته بأنه بمثابة غرفة عمليات لتلقي أي طلب أو شكوى طارئة تخص العاملين بالقطاع، حيث يتلقى الخط عشرات الشكاوى والاستفسارات من العاملين بالقطاع يوميًا، ويتم العمل علي حلها من خلال فريق عمل متخصص يعمل علي تذليل كافة الصعوبات التي تواجه القطاع.وخلال هذا الاجتماع تم استعراض ومناقشة آلية العمل المتبعة واستحداث آليات جديدة للإسراع في التحقق من الشكاوى المقدمة، وسرعة التعامل معها وتقديم الحل الفوري لها.تجدر الإشارة إلى أن الوزارة لا تزال تتلقى شكاوى العاملين بالقطاع السياحي من خلال خدمة الخط الساخن طوال أيام الأسبوع وفي العطلات والأعياد الرسمية من الساعة ٩ صباحًا وحتى الساعة ٥ مساءً، ويتم اتخاذ جميع البيانات الخاصة بالمتصل ومعرفة تفاصيل شكواه أو استفساراته لعرضها على القطاع المختص بالوزارة والتحقيق فيها والوصول إلى الحل المناسب.ويعتبر هذا الخط بمثابة منفذ وآلية تواصل سريعة وبسيطة مع العاملين بالقطاع السياحي؛ ليتم الاستماع إلى أفكارهم وآرائهم وشكواهم.