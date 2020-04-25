بسبب الزعيم وهنيدي نيللي كريم تخسر «حرب الأفيشات» أمام السقا

طلب غريب من السقا للفنانة نيللي كريم في بداية الحلقة

نيللي تسقط في فخ "الأفيش" بسبب عادل إمام وهنيدي



نيللي كريم والبالية

فوز أحد المتسابقين بمبلغ 100 ألف جنيه

شاهد نيللي كريم تنافس احمد السقا في الحلقة الثانية من برنامج "اغلب السقا"

ونافست نيللي كريم، السقا، في العديد من الفقرات والتي اعتمد أغلبها على سرعة البديهة واجتازها السقا بمهاراة كبيرة خلال الحلقة.فاجأ الفنان أحمد السقا، الفنانة نيللي كريم، في بداية الحلقة بطلب غريب وذلك عندما طلب منها أن تقوم بحركة "البربشة"، والتي تنفذها في أغلب أعمالها الفنية، وذلك وسط تفاعل كبير من الجمهور معها.وكانت فقرة "حرب الأفيش"، هي الأسرع والتي سقطت فيها نيللي كريم ضحية لسرعة أحمد السقا، وذلك بسبب الفنان عادل إمام، والفنان محمد هنيدي، بسبب فيلم الأخير "يوم مالوش" لازمة"، وفيلم "بوبوس" للزعيم.واستخدمت نيللي كريم، خبرتها في الرقص على البالية في إحدى فقرات البرنامج وتغلبت فيها على السقا الذي قفز قبل نهاية الفقرة لتحسم النقاط لنيللي كريم.وخلال الحلقة فاجأت الفنانة اللبناية رزان مغربي، أحد المتسابقين بالإسماعيلية بفوزه بمبلغ قدره 100 ألف جنيه، وهي الفقرة الثابتة في البرنامج.وانتهت الحلقة بفوز الفنان أحمد السقا، على نيللي كريم، وذلك بعد العديد من المنافسات بينهما والتي لم تستطع الفوز سوى بفقرتين فقط.