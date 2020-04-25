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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

بسبب الزعيم وهنيدي نيللي كريم تخسر «حرب الأفيشات» أمام السقا

السبت 25/أبريل/2020 - 08:58 م
نيللي كريم
نيللي كريم
سناء إسماعيل
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حلت الفنانة نيللي كريم، ضيفة على برنامج "اغلب السقا"، مع الفنان أحمد السقا، والفنانة رزان مغربي، والمذاع عبر فضائية mbc مصر.

ونافست نيللي كريم، السقا، في العديد من الفقرات والتي اعتمد أغلبها على سرعة البديهة واجتازها السقا بمهاراة كبيرة خلال الحلقة.

طلب غريب من السقا للفنانة نيللي كريم في بداية الحلقة

فاجأ الفنان أحمد السقا، الفنانة نيللي كريم، في بداية الحلقة بطلب غريب وذلك عندما طلب منها أن تقوم بحركة "البربشة"، والتي تنفذها في أغلب أعمالها الفنية، وذلك وسط تفاعل كبير من الجمهور معها.

نيللي تسقط في فخ "الأفيش" بسبب عادل إمام وهنيدي

وكانت فقرة "حرب الأفيش"، هي الأسرع والتي سقطت فيها نيللي كريم ضحية لسرعة أحمد السقا، وذلك بسبب الفنان عادل إمام، والفنان محمد هنيدي، بسبب فيلم الأخير "يوم مالوش" لازمة"، وفيلم "بوبوس" للزعيم.

نيللي كريم والبالية

واستخدمت نيللي كريم، خبرتها في الرقص على البالية في إحدى فقرات البرنامج وتغلبت فيها على السقا الذي قفز قبل نهاية الفقرة لتحسم النقاط لنيللي كريم.

فوز أحد المتسابقين بمبلغ 100 ألف جنيه

وخلال الحلقة فاجأت الفنانة اللبناية رزان مغربي، أحد المتسابقين بالإسماعيلية بفوزه بمبلغ قدره 100 ألف جنيه، وهي الفقرة الثابتة في البرنامج.

وانتهت الحلقة بفوز الفنان أحمد السقا، على نيللي كريم، وذلك بعد العديد من المنافسات بينهما والتي لم تستطع الفوز سوى بفقرتين فقط.

شاهد نيللي كريم تنافس احمد السقا في الحلقة الثانية من برنامج "اغلب السقا"



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