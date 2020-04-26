إمساكية اليوم الثالث من رمضان.. موعد أذان المغرب الأحد 26-4-2020 فى مصر

يبحث المسلمون خلال أيام شهر رمضان المبارك عن موعد آذان صلاة المغرب والفجر، على محركات البحث وذلك من خلال محرك البحث العالمي "جوجل"؛ لمعرفة موعد الإفطار والإمساك وصلاة الفجر.إمساكية اليوم الثالث من رمضانوننشر تحميل إمساكية اليوم الثالث في شهر رمضان الكريم لعام 1441 - 2020، وموعد الإمساك والإفطار في مصر غدا الأحد، وتهنئ جريدة الدستور جميع قراءها والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، متمنيين أن يعيده الله على الأمة الإسلامية باليمن والبركات.ويوفر " الدستور " لقراءه إمساكية شهر رمضان المعظم لعام 2020، وذلك لمعرفة أوقات السحور والإفطار، ويتم تحديد الإمساكية غالبا على أساس والحسابات الفلكية.فضل شهر رمضان 2020شهر الصيام وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}، وجعل الله بابا في الجنة يدخل منه الصائمون.حيث أن رمضان فيه تغفر الذنوب وتسع رحمة الله للمسلمون ويعتقون من النار، يجب على المسلم أن يحرص كل الحرص على صيانة الصيام من كل أعمال السوء ومن الرفث والفسوق.ويتضمن شهر رمضان ليلة القدر تلك الليلة العظيمة التي شرفها الله، ووصفها بأنها خير من ألف شهر.وقد أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، أن المساجد لن تفتح هذا العام أمام المصلين خلال شهر رمضان لأداء الفروض الخمسة وصلاة التراويح، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".من جانبها أكدت دار الإفتاء المصرية على ضرورة الصلاة في المنازل مؤكدة على أنه لا يجب على أي فرد الصلاة في تجمعات بعد قرار غلق المساجد، وذلك للحفاظ على سلامة الجميع وعدم تعرض أي شخص إلى الإصابة بالوباء العالمي.إمساكية رمضان 2020 .. موعد أذان المغرب وأذان الفجر اليوم الأحد 26-4-2020وحددت الإمساكية وقت الإمساك عن الطعام في تمام الساعة 3:23 فجرا، أما موعد آذان الفجر ففي تمام الساعة 3:43 صباحا، وتقام صلاة المغرب في تمام الساعة 6:29 مساءا بتوقيت القاهرة.ويصل عدد ساعات الصوم فى اليوم الأول من أيام شهر رمضان المعظم 2020، لحوالى 15 ساعة و3 دقائق.