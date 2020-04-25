سوريا تعلن شفاء 5 مصابين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم، شفاء خمس حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 11 حالة.وقالت الوزارة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا حتى اليوم، 42 إصابة، شفيت منها 11 حالة وتوفيت ثلاث حالات.وكانت وزارة الصحة السورية، أعلنت أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد بالبلاد، حتى الآن هي 42 إصابة، توفيت منها ثلاث حالات.ولفتت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية سانا، اليوم السبت - إلى شفاء خمس حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في سوريا، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 11 حالة.يشار إلى أنه تم تسجيل أول إصابة بالفيروس بسوريا في الثاني والعشرين من الشهر الماضي لشخص قادم من خارج البلاد.