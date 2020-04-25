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السبت 25 أبريل 2020 الموافق 02 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البيت الأبيض يلجأ إلى الجيش في مهمة سلسلة الإمدادات الجديدة

السبت 25/أبريل/2020 - 08:51 م
البيت الأبيض
البيت الأبيض
وكالات
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تواجه القيادات الصناعية والحكومية في الولايات المتحدة اختبارا خطيرا بسبب صعوبة السيطرة على سلاسل الإمداد.

وفي الوقت الحالي، تواجه سلسلة الإمداد اختبارا بسبب أزمة صحية عالمية.

وجعلت الجهود الضخمة للتخفيف من جائحة "كوفيد- 19" ومساعدة الأمريكيين الذين أصيبوا بالمرض إدارة، سلسلة الإمداد مصدر قلق كبير على الأمن القومي لدى الرئيس دونالد ترامب، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج، اليوم السبت.

وقال تود مكاليستر، مدير سلسلة الإمداد العالمية والخدمات اللوجستية في مدرسة أيزنهاور التابعة لجامعة الدفاع الوطني: "إن سلسلة الإمداد في كل مكان، إنها مثل فيلم (ذا ماتريكس)"، مضيفا: "إذا كنت تدير شركة عالمية، فعليك أن تحدد الأولويات بالطبع، وعليك أن تدرك أن هناك عنصرا فنيا معينا في سلسلة الإمداد".

وقال ليوتينانت كولونيل مايك أندروز، المتحدث باسم وزارة الدفاع، في بيان 21 أبريل: إن وزارة الدفاع تخطط لاستثمار 133 مليون دولار لزيادة الإنتاج المحلي من أقنعة "إن 95" الواقية بأكثر من 39 مليون قناع على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.

وحصلت شركات "3 إم" وأوينز آند مينور وشركة هانيويل إنترناشيونال على عقود بموجب قانون الإنتاج الدفاعي.

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