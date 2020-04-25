سياسيون لبنانيون: الأزمة الاقتصادية تتطلب الاستعانة بصندوق النقد الدولي

أكد سياسيون لبنانيون بارزون، أن الأزمة الاقتصادية والمالية العنيفة التي يشهدها لبنان حاليا، مرجعها انحسار الثقة في مؤسسات الدولة والكيدية وتصفية الحسابات السياسية، وعدم احترام الدستور والقانون وخرق وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف)، مشددين على وجوب الإسراع في الاستعانة بصندوق النقد الدولي، كخطوة أساسية على طريق استعادة الاستقرار الاقتصادي.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيسا الحكومة اللبنانية السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام، ووزير الداخلية الأسبق نُهاد المشنوق، على هامش الحملة التي أطلقها مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، تحت عنوان "الحملة الإنسانية الموحدة لجمع التبرعات دعما للأسر المحتاجة ومساعدتها في زمن وباء كورونا" والتي بلغت حصيلتها في اليوم الأول نحو 4 ملايين و700 ألف دولار.واعتبر السنيورة، أن الأوضاع تتطلب إعادة الاعتبار إلى الدستور ووثيقة الوفاق الوطني اللبناني واعتماد الكفاءة والجدارة في تحمل المسئولية، والابتعاد عن الشعبوية واستثارة مشاعر الجماهير، في ضوء أن اللبنانيين يتعرضون لضغوط معيشية هائلة.وانتقد السنيورة "الاستمرار في خرق الدستور وعدم تطبيق القوانين" ومنع فريق سياسي - في إشارة لحزب الله دون أن يسميه مباشرة - للدولة من التشاور مع صندوق النقد الدولي والذي يعد الوسيلة الوحيدة التي تعتمدها كل دول العالم للخروج من مثل الأزمات التي يمر بها لبنان.وأضاف "نحتاج إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على المصداقية التي نحتاج إليها في تعاملنا مع المجتمعين العربي والدولي".. مشددا على أن تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، يتطلب استعادة ثقة اللبنانيين في حكومتهم ودولتهم، وأن هذه الثقة هي السبيل الذي يوصل إلى استقرار الوضع الاقتصادي.وأضاف "الحل أن يتواضع المسئولون المتكبرون الذين يعتبرون أنفسهم مرجعا فوق الجميع، وأن يستمعوا إلى أوجاع الناس وآلامهم، وأن تبتعد الحكومة الحالية عن لغة التحدي ومحاولة تصفية الحسابات، فلا يوجد وقت لغير العمل للخروج من هذه الأزمة".