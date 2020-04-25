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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

عضو بـ«رجال الأعمال» يشيد باهتمام الرئيس السيسي لمتابعة مواقع العمل

السبت 25/أبريل/2020 - 08:49 م
السيسي
السيسي
أسماء إبراهيم
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قال أحمد حسام عوض، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، إن استمرار دفع عجلة الانتاج والاقتصاد مع الالتزام بالضوابط والإجراءات للحفاظ على صحة العاملين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» أهم التحديات في هذه الفترة المهمة على المستوي الإقليمي والدولي.

وأضاف عوض خلال تصريحات له، أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعته باستمرار لمواقع العمل للتأكد من الانضباط والإلتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية يعد دافع قويًا لإستمرار التحرك بشكل جاد ومدروس في عودة عجلة الاقتصاد للدوران بشكل متوازن يراعي ظروف الأزمة الصحية العالمية وفي نفس الوقت استمرار العمل لتأمين أرزاق الناس وتحقق طموحاتهم في المستقبل.

وأكد عضو لجنة التشيد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع الخاص وخاصة قطاع المقاولات يقوم بدور وطني في التعامل مع التحديات الصعبة التي فرضتها ظروف وباء فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن مبادرات الحكومة وأسلوبها في التعامل مع الأزمة يشجع الشركات في الاستمرار في العمل.

وأكد على أهمية إبداء البنك المركزي المصري لمرونة أكثر في حل مشكلة حد الحسب للشركات من البنوك طبقًا لطبيعة وظروف كل قطاع خاصة لقطاع المقاولات الذي يحتاج إلى تدفقات نقدية أكثر لسداد التزماتها للعمالة ودفع الرواتب وسداد مديوناتها لدي الموردين.

وقال «عوض»: «نعي ونقدر إجراءات البنك المركزي فيما يتعلق بشروط حد السحب ولكن هناك بعض القطاعات تحتاج إلى نظرة مختلفة للقرار لمرعاة احتياجاتها النقدية بما يضمن استمرار العمل وتدارك مدة التأخير التي صاحبة الأزمة».

وطالب عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال بتفعيل قوانين التمويل العقاري واستمرار مبادرات البنك المركزي المصري في هذا الصدد خاصة في ظل الأزمة الحالية لتشجيع الافراد على الدخول في منظومة التمويل العقاري ومرعاة وضع نسب فائدة ميسرة ما سيكون له أكثر ايجابي في انتعاشة كبيرة للسوق العقاري وتحفيز قطاع الاستثمار العقاري وشركات المقاولات وباقي القطاعات الانتاجية المرتبطة بقطاع التشييد والبناء.

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