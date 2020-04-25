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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مركز الداخلة يطمئن هاتفيا على مصابي كورونا في مستشفيات العزل

السبت 25/أبريل/2020 - 08:48 م
اللواء محمد الفحام
اللواء محمد الفحام
محمد علي مهدي
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أجرى اللواء محمد الفحام رئيس مركز ومدينة الداخلة، اتصالا هاتفيا، اليوم السبت، بجميع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والتي تم تحويلها لمستشفيات العزل خارج المحافظة، وذلك لاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأكد جميع المصابين، أنهم بخير وحالتهم الصحية مستقرة وأن جميع العاملين والأطباء في مستشفيات العزل يتعاملون معهم معاملة طيبة وبكل دقة وعناية.

وخلال الاتصال أكد لهم رئيس المركز، أنه يتابع حالتهم أولا بأول للاطمئنان عليهم، متمنيا لهم الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم

كما قدم رئيس المركز، الشكر والتحية والتقدير لجميع العاملين بقطاع الصحة من أطباء وممرضين وأطقم طبية على ما يبذلونه من مجهود كبير، مشيرا إلى أن الوحدات المحلية بالاشتراك مع الإدارة البيطرية والإدارة الصحية، قامت بتطهير جميع منازل المصابين سواء بالمدينة أو القرى.

وأكد رئيس مركز الداخلة، أن هناك عدد 20 سيارة تجوب جميع شوارع المدينة والقرى لتوعية المواطنين وحثهم على البقاء بمنازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

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