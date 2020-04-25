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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أول تحرك من «الأعلى للإعلام» ضد إعلان قطونيل

السبت 25/أبريل/2020 - 08:48 م
إعلان قطونيل
إعلان قطونيل
منار إبراهيم
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أعلن صالح صالحي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن إعلان قطونيل هذا العام خالف المعايير التي أعلنها المجلس.

وقال «الصالحي»، في تصريحات صحفية، إن لجنة الرصد بالمجلس لم تتقدم بتقريرها حتى الآن، وفور الانتهاء منه سترفعه بشكل نهائي، مؤكدًا أنها لم تتلق أي شكوى ضد الإعلان لكن قامت اللجنة بالرصد والمتابعة.

وأضاف أن الإعلان أثار استياء الجمهور بشكل ملحوظ، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، لما تضمنه من محتوى يتعارض مع آداب وأخلاقيات المجتمع المصري، فضلًا عن كونه يتعارض مع الآداب العامة والذوق العام المصري.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي يكفلها القانون ضد أي مخالفة تتضمن تحريضًا أو إثارة للفتن بين الرأي العام، فيما يخص الإجراءات الاحترازية التي تتخدها الدولة لمكافحة وباء كورونا.

وأشار المجلس، في بيان سابق له، إلى متابعة لجانه المختصة لكافة ما ينشر أو يبث على الصحف ووسائل الإعلام، المتضمنة لآراء تثير الفتن بين أبناء الأمة، خاصةً فيما يتعلق بإعادة فتح دور العبادة.

وقال المجلس، في بيانه السابق، إن الجهات المختصة "الأزهر، الكنيسة، وزارة الأوقاف" أعلنت رأيها في تلك الموضوعات، وجاءت جميعها متفقة مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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