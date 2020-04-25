بكفالة 500 جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين فى «زفة الكعبة» بالإسكندرية

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، إخلاء سبيل 20 متهما بكفالة مالية قدرها 500 جنيه لكل منهم بعد اتهامهم في واقعة "زفة الكعبة" التي نظموها احتفالًا ببدء شهر رمضان الكريم، وكسر حظر التجوال وعدم الالتزام بقرارات الدولة للحفاظ على صحة المواطنين من نقل فيروس كورونا المستجد، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.وتلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، برصد مقطع فيديو يظهر فيه عدد من الأشخاص يحملون مجسما كبيرا للكعبة المشرفة، ويتجولون بها في مسيرة ليلية، تمهيدًا لتعليقه في شارع سامي البارودي بمنطقة غربال دائرة القسم.وتوصلت تحقيقات النيابة إلى أن المتهمين قاموا بالاحتفال السنوي بحلول شهر رمضان وليست له أهداف سياسية، وعمل مسيرات كالطرق الصوفية، حيث يتم الاستعداد لتلك الفاعلية منذ منتصف شهر شعبان بجمع مبالغ مالية، وتزيين الشوارع، تمهيدا لوضع مجسم الكعبة في الميدان للتبارك به، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.