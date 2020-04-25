أزمة البنزين تتصدر ثانى حلقات مسلسل «الاختيار»

تذاع بعد قليل الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار" علي قناة on e، وتعرض خلالها أزمة البنزين التي تعرضت لها البلاد وقت حكم جماعة الإخوان الإرهابية.وتعرض أحداث الحلقة الثانية رد فعل الشارع المصري كمؤيدين ومعارضين لحكم الإخوان في الأزمة، كما يستعرض مدي غرور أعضاء الجماعة الإرهابية بعد تولي أحدهم حكم مصر.انتهت الحلقة الأولي بعد هجوم الإرهابيين علي أحد الأكمنة برفح واستشهد عدد كبير من المجندين وسمي هذا الحادث الإرهابي بـ"حادث رفح الأول"، كما تصدرت خلال الحلقة الأولي أزمة انقطاع الكهرباء وقت حكم الإخوان المسلمين.يشار إلي أن مسلسل الاختيار بطولة كل من أمير كرار وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومحمود حافظ وأحمد فؤاد سليم وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وانتاج تامر مرسي، ويظهر في الحلقة الثانية كل من النجوم إياد نصار وأسر ياسين وماجد المصري وصلاح عبدالله.