وزير الأوقاف يكلف بتصنيع كبائن تعقيم لاستخدامها بالمساجد

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أنه تم وضع خطة كبرى للنظافة والتعقيم المستمر، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضح أنه تم تكليف المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بسرعة تصنيع كبائن التعقيم لاستخدامها بالمساجد.وقال: «نحن على أمل في الله عز وجل، بقرب زوال هذه الغمة، وقد شرعنا من الآن في إعداد وتجهيز المساجد وصيانتها، مع تجهيز أكثر من ٣٠٠ ألف متر سجاد لتجديد فرش المساجد».ولفت إلى أن ما طبقته وزارة الأوقاف المصرية هو عين ما يطبق في الدول العربية والإسلامية، حفاظًا على النفس البشرية في ضوء ما قررته وزارات الصحة في جميع الدول من ضرورة تعليق التجمعات منعًا لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.