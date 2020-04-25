ارتفاع التلوث بالغبار متناهى الدقة فى سول

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم السبت، أن الحصة المحلية المتسببة في جسيمات الغبار متناهية الدقة بسول ارتفعت في الخمس سنوات الماضية، في حين أن الحصة الصينية في التلوث المحلي كما هي.وأظهر تقرير أصدرته حكومة سول اليوم، أن الملوثات المحلية مسئولة عن 26% من جسيمات الغبار متناهية الدقة التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرومتر عالم 2019، بارتفاع بنسبة 22% مقارنة بعام 2016.في حين أن نسبة الملوثات الصينية المتسببة في الجسيمات التي لا يتجاوز قطرها 2.5 ميكرومتر، ظلت كما هي لم تتغير من نسبة 28% في الفترة الممتدة من عام 2016 حتى عام 2019، وفقا لما أشار إليه التقرير.ووُجه اللوم لكوريا الشمالية وغيرها من البلاد الأجنبية على التسبب فيما يقدر بـ4% وحسب من الجسيمات متناهية الدقة في عام 2019، بانخفاض حاد من 17% في عام 2016.وأوضح التقرير، أن الملوثات المحلية المتسببة في الجسيمات متناهية الصغر في باقي أنحاء كوريا الجنوبية باستثناء سول، ارتفعت من 23% إلى 32%.