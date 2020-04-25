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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين وبريطانيا تبحثان التداعيات المدمرة لمخطط الضم الإسرائيلى

السبت 25/أبريل/2020 - 07:59 م
فلسطين
فلسطين
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بحث سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، مع وزير الدولة البريطاني للشئون الخارجية جيمس كليفرلي التداعيات المدمرة للمخطط الإسرائيلي بضم أراض فلسطينية محتلة، كما ورد في اتفاق تشكيل حكومة الطوارئ لدولة الاحتلال.

وأشار زملط - خلال لقائه الوزير البريطاني، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إلى موقف القيادة الفلسطينية باعتبار أي خطوة ضم في أي جزء من الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 تشكل إعلانا إسرائيليا، بإنهاء جميع الاتفاقيات الموقعة برعاية دولية، ونسف أسس عملية التسوية القائمة على قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية.

وطالب السفير الفلسطيني، الحكومة البريطانية، بموقف واضح وعملي لمنع إسرائيل من الإقدام على هذه خطوة، مستغلة انشغال العالم بمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، موضحا أن فلسطين تتوقع موقف وإجراءات ملموسة وخطوات استباقية لمنع إسرائيل من الإقدام على ذلك، وعلى رأسها الاعتراف بدولة فلسطين وتفعيل نظام دولي لفرض العقوبات حسب قرار مجلس الأمن 2334.

وأعرب حسام زملط، عن شكره للحكومة والشعب البريطاني على التعاون المشترك، والمساعدات المالية والطبية التي قدمتها بريطانيا لفلسطين منذ بداية الأزمة لمواجهة وباء كورونا، ونقل السفير تضامن فلسطين مع بريطانيا في مواجهتها لوباء كورونا، ومع آلاف العائلات البريطانية التي فقدت أحبائها.

من جهته.. أكد الوزير البريطاني أن موقف بلاده ثابت من مسألة الضم غير القانونية والتي تتعارض مع القانون الدولي وأسس عملية التسوية السياسية، وهو ما تعارضه لندن، مشددا على الجهود البريطانية والمجتمع الدولي من أجل منع ذلك وأخذ خطوات إيجابية للتوصل لسلام شامل.

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