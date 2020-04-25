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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الإثنين.. «المركزي» يطرح سندات خزانة بـ7 مليارات جنيه

السبت 25/أبريل/2020 - 07:55 م
المركزي
المركزي
راندا التوني
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يطرح البنك المركزي المصري، بعد غد الاثنين، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 7 مليارات جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 3.7 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 3.2 مليار جنيه لأجل 7 سنوات.

وبحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار بقيمة 101.6 مليار جنيه.

وتراجع العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة، بشكل ملحوظ، بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي.

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